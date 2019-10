BB Biotech Aktie: Neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Vor dem Wochenende gibt es noch neue Zahlen von BB Biotech. Und zwar teilte das Unternehmen am Freitag mit, dass der „innere Wert des Portfolios“ (= NAV) im 3. Quartal 2019 um 9,8% in Euro bzw. 11,6% in Schweizer Franken (CHF) gesunken ist. Der Nettoverlust für das 3. Quartal wird mit 382 Mio. CHF angegeben, nach einem Plus von 242 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



