BB Biotech Aktie: Kurz vor dem Ausbruch!

Die Aktie des Schweizer Beteiligungsunternehmens BB Biotech befindet sich seit Ende Oktober in einem Aufwärtstrend. Zuvor hatte das Papier ein 6-Monats-Tief bei 56,50 Franken (CHF) erreicht, doch nicht zuletzt wegen der Fortschritte in der Impfstoffforschung gelang der Aktie der Turnaround. BB Biotech hat viele aussichtsreiche Beteiligungen in seiner Pipeline, darunter auch den Vakzin-Hersteller Moderna, dessen Impfstoff bereits eine Zulassung erhalten hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



