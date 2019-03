BB Biotech Aktie: Das Jahr läuft gut!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Seit Beginn des Jahres läuft bei der BB Biotech Aktie ein Aufwärtstrend. Der lokale Widerstand liegt bei 64,50 €, der wichtigere Widerstand findet sich bei knapp 65 €. Der RSI der BB Biotech Aktie bewegt sich schon seit Januar in der neutralen Zone. Ein Eintritt in den überkauften Bereich ist möglich. Der MACD zeigte erst vor zwei Tagen ein Kaufsignal an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.