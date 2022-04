BB Biotech-Aktie: Investitionsgrad ausgeglichen!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Märkte waren im ersten Quartal 2022 starken Bewertungsschwankungen ausgesetzt. Auf einen breiten Ausverkauf in den ersten beiden Monaten folgte eine starke Erholung im März. Der Biotechnologiesektor geriet stärker unter Druck als der MSCI World Health Care Index und verlor -11,7 % gegenüber -3,2 % für den breiteren Index (beide Angaben in USD). Wie schon in früheren Abwärtszyklen hielten sich… Hier weiterlesen