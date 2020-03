BB Biotech-Aktie: Interessante Wette!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Im Zuge der Gesamtmarktschwäche verlor auch die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech an Wert. Nun zeichnet sich aber ein gegenläufiges Bild ab, der Kurs der Aktie konnte in den vergangenen Tagen zulegen und damit fast 50 % des Kursverlusts neutralisieren. Damit beträgt der bisherige Jahresverlust nur noch rund 20 %, das ist in der angespannten Marktlage sehr gut.

Dividende wird genehmigt von der Generalversammlung! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung