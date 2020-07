BB Biotech Aktie: Geld-Wahnsinn – Milliarde abkassiert!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die auf Biotechnologie spezialisierte Beteiligungsfirma BB Biotech kommt offenbar hervorragend durch die Corona-Krise. Wie das Schweizer Unternehmen kürzlich bekannt gab, konnte man im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Franken einfahren (etwa 1,1 Milliarden Euro).

Damit belief sich der Gewinn in der ersten Jahreshälfte nach einem Verlust in Q1 auf 422 Millionen Franken. „Anlagen in Biotechnologieaktienmärkte zeigten sich im Rahmen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung