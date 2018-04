BB Biotech Aktie: Da ist der Wurm drin!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Liebe Leser,

bei der Aktie von BB Biotech will es heuer nicht so recht laufen. Das dürfte vor allem liegen, dass die größten Beteiligungen Celgene und Ionis zuletzt eher enttäuschten. Vor Kurzem gab es dann auch von Incyte, ebenfalls eine der größten Positionen im Portfolio, schlechte Nachrichten. In einer Phase-3-Studie enttäuschten die Daten von Epacadostat in Kombination mit dem Krebsmittel Keytruda. In ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.