BB Biotech-Aktie: Die Bullen setzen ihren Anstieg fort

Im Herbst fiel die BB-Biotech-Aktie unter ihre 50-Tagelinie zurück. Sie konnte seitdem nur sporadisch zurückgewonnen werden. Nach einem erneuten Scheitern am EMA50 verschärfte sich der Abwärtstrend. Er hielt bis zum 24. Februar an und führte zur Ausbildung eines Tiefs bei 55,45 Euro. Hier startete eine neue Aufwärtsbewegung. Sie überwand in dieser Woche den 50-Tagedurchschnitt bei 65,09 Euro recht deutlich.

