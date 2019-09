BB Biotech-Aktie: Die Bullen machen gute Fortschritte!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die bullische Stimmung an den Märkten hat die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech im ersten Quartal kräftig ansteigen lassen. In den ersten drei Monaten des Jahres erzielte das Papier eine üppige Rendite für die Anteilseigner. Das zweite Quartal verlief hingegen deutlich schwächer, hier wurden die Märkte durch viele geopolitische Konflikte und den konjunkturellen Abschwung belastet. So bildete sich ein Abwärtstrend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



