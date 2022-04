BB Biotech-Aktie: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen - Neues Rückkaufprogramm lanciert!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Neues Rückkaufprogramm Die BB Biotech AG hat gestern, am 11. April 2022, das am 12. April 2019 gestartete Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. In diesem Zeitraum wurden keine Namenaktien über eine zweite Handelslinie zurückgekauft. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, unmittelbar nach Abschluss dieses Rückkaufprogramms ein neues Aktienrückkaufprogramm zu starten. Im Rahmen des neuen Aktienrückkaufprogramms wird die BB Biotech AG ermächtigt, über einen Zeitraum von… Hier weiterlesen