BB Biotech: Abhaken und nach vorne schauen!

der Biotechnologie-Sektor hat ein äußerst schwieriges und volatiles Jahr hinter sich. Dies galt ganz besonders für Unternehmen aus den USA, die aufgrund der Präsidentschaftswahlen im Fokus standen. Hillary Clinton hatte sich während des Wahlkampfes vehement gegen den Preiswucher bei Medikamenten ausgesprochen. In Erwartung ihres Wahlsieges ging es für Aktien der Biotech- und Pharmabranche kräftig in den Keller. Der überraschende Wahlerfolg des Immobilienmoguls Donald Trump verhalf den Titeln dann zu einem starken Jahresendspurt, der die vorherigen Verluste etwas aufwiegen konnte.

Hohe Dividende trotz Verlusten

Für die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech, die vornehmlich in solche US-Werte investiert, war 2016 ein Abziehbild dieser Entwicklung. In Euro stagnierte der Aktienkurs auf 12-Monats-Sicht mit einem Plus von 1,9 Prozent. Vorläufigen Zahlen zufolge stehen unter dem Strich zudem Verluste von etwa 802 Mio. Franken (umgerechnet knapp 748 Mio. Euro) zu Buche, nachdem 2015 noch ein Konzerngewinn von 653 Mio. Franken erzielt werden konnte. Der vollständig geprüfte Jahresgeschäftsbericht soll am 17. Februar veröffentlicht werden. Knapp einen Monat später wird auf der Hauptversammlung (16. März) dann über die Dividenden für 2016 abgestimmt. BB Biotech plant trotz der Verluste 2,75 Franken je Anteilsschein an die Aktionäre auszuschütten. Dies würde einer attraktiven Dividendenrendite von derzeit 5,1 Prozent entsprechen. Für 2015 bekamen die Anleger (splitbereinigt) indes noch 2,90 Franken je Aktie ausgezahlt. Im Laufe dieses Jahres rechnet die Beteiligungsgesellschaft bei Unternehmen innerhalb des Portfolios mit zahlreichen Produktzulassungen und bedeutsamen Studiendaten. Wegen der derzeit günstigen Bewertung vieler Firmen dürfte die Branche auch für Übernahmen interessant bleiben. Gute Vorzeichen also für steigende Kurse.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

