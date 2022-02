BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die BB Biotech Aktie (ISIN: CH0038389992) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Der Bericht enthält neben den geprüften Jahresabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zum Biotechnologiesektor sowie zu der Positionierung von BB Biotech, den abgedeckten Investmenthemen und den Portfoliopositionen. Zusätzlich publiziert die BB Biotech AG ihren ersten, ungeprüften ESG-Bericht als Bestandteil des Geschäftsberichts. Neben dem Entscheid des Verwaltungsrats, einen «Nachhaltigkeits- und Governance-Ausschuss» einzusetzen, ist dies ein weiterer Meilenstein, um die Transparenz zum Thema Nachhaltigkeit zu stärken.

Der gesamte Biotechsektor wie auch BB Biotech fanden im Jahr 2021 ein volatiles Marktumfeld vor. Die Gesamtrendite der Aktie von BB Biotech lag 2021 bei +8.3% in CHF und +13.3% in EUR und damit deutlich über der Performance des zugrundeliegenden Portfolios, das ein Minus von 11.5% in CHF, 7.8% in EUR und 14.2% in USD verzeichnete. BB Biotechs Nettoverlust für das Jahr 2021 belief sich auf CHF 405 Mio. gegenüber einem Nettogewinn von CHF 691 Mio. im Vorjahr.

Wie bereits am 21. Januar 2022 angekündigt, schlägt BB Biotech eine Dividende von CHF 3.85 pro Aktie vor, was wie in den Vorjahren einer Rendite von 5% auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2021 entspricht. Damit wird die bisherige Ausschüttungspolitik weitergeführt.

Aktuell (18.02.2022 / 09:30 Uhr) notiert die BB Biotech Aktie im Xetra-Handel bei 62,80 EUR (-0,30 EUR / -0,48 %) . Die Aktien können auch bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker gehandelt werden.

BB Biotech AG | Powered by GOYAX.de