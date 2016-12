BBT-Gruppe begrüßt Bundesteilhabegesetz als wichtigen Meilenstein für ein neues Verständnis von Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Koblenz (ots) - Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dasBundesteilhabegesetz beschlossen. Ziel des Gesetzes ist, die Teilhabeund Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Sosoll die Eingliederungshilfe schrittweise aus dem Fürsorgesystem derSozialhilfe herausgelöst werden. Unter anderem sollenSchwerbehinderte mit Assistenzbedarf deutlich mehr Vermögen behaltendürfen als heute.Auch Dank der Initiative der Einrichtungen der BBT-Gruppe imGeschäftsfeld Psychiatrische Dienste konnten imGesetzgebungsverfahren gegenüber dem Regierungsentwurf deutlicheVerbesserungen erzielt werden. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch imSaarland wurden Gespräche mit Bundestagsabgeordneten geführt, indenen man auf problematische Gesetzesinhalte hinwies. Hier sind vorallem die Trennung von Fachleistung und existenzsichernder Leistung,der leistungsberechtigte Personenkreis und das Verhältnis vonEingliederungshilfe zur Pflege zu nennen. Nicht alleÄnderungsvorschläge, die auch von Vertretern der BBT-Gruppe gefordertwurden, sind als Verbesserungen im Gesetz wiederzufinden. Trotzdemwurden wesentliche Verschlechterungen für die Menschen mitBeeinträchtigungen und zum Teil auch für die Leistungsanbieterkorrigiert. "Gemeinsam mit den Betroffenen, den Fachverbänden und denAngehörigen ist es uns gelungen, gegenüber dem ursprünglichenGesetzentwurf wichtige Nachbesserungen für Menschen mit Behinderungenzu erreichen", kommentiert BBT-Geschäftsführer Matthias Warmuth dasErgebnis.Das Bundesteilhabegesetz markiert den Auftakt in einenSystemwechsel in Bezug auf die Erbringung und Umsetzung vonLeistungen in der Eingliederungshilfe. Selbstbestimmung und Teilhabeder Betroffenen werden in Zukunft deutlicher im Vordergrund stehen.Die hierfür notwendigen Umsetzungsprozesse werden von denEinrichtungen der BBT-Gruppe auf den verschiedenen Ebenen aktivbegleitet.Bildmaterial:www.bbtgruppe.de unter Presse / PressemappePressekontakt:Albert MandlerZentrale der BBT-GruppeLeiter Fachbereich Psychiatrische DiensteSchönfelderhof, 54313 ZemmerMail: a.mandler@bbtgruppe.deTel. (0 65 80) 912 - 130Martin Fuchs (V.i.S.d.P.)Zentrale der BBT-GruppePressesprecherLeiter Zentralbereich UnternehmenskommunikationKardinal-Krementz-Str. 1-5, 56073 KoblenzMail: m.fuchs@bbtgruppe.deTel. (02 61) 496 - 64 02Original-Content von: Barmherzige Br?der Trier gGmbH (BBT-Gruppe), übermittelt durch news aktuell