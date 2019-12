BBI Life Sciences: Was jetzt noch richtig spannend wird …

BBI Life Sciences, ein Unternehmen aus dem Markt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 15:19 Uhr) mit 2.38 HKD im Minus (-0.83 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Die Aussichten für BBI Life Sciences haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen BBI Life Sciences. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: BBI Life Sciences erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 13,67 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,55 Prozent im Branchenvergleich für BBI Life Sciences bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,89 Prozent im letzten Jahr. BBI Life Sciences lag 10,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für BBI Life Sciences beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,39 Prozent und liegt mit 0,69 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,7) für diese Aktie. BBI Life Sciences bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.