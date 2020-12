BBC: Von der Leyen und Johnson treffen sich um 20 Uhr

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Uhrzeit für das womöglich letzte Spitzentreffen im Ringen um einen Brexit-Handelspakt von EU und Großbritannien steht nach BBC-Informationen fest.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson würden sich um 19.00 britischer Zeit - also um 20.00 Uhr MEZ - in Brüssel zum Abendessen treffen. Das schrieb die gut vernetzte BBC-Journalistin Laura Kuenssberg am Mittwoch auf Twitter.

Johnson und von der Leyen unternehmen dann den Versuch, im persönlichen Gespräch die weiterhin offenen Streitpunkte zu klären: Fischerei, fairer Wettbewerb und der Rahmen zur Durchsetzung der Vereinbarungen. Johnson sagte im Parlament in London, ein Deal sei weiterhin möglich. Die EU bestehe jedoch auf Forderungen, die "kein Premierminister dieses Landes akzeptieren sollte"./bvi/DP/zb