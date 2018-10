BÄK veröffentlicht Erklärung zur Bedeutung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls als sicheres Todeszeichen

Berlin (ots) - "Die Bedeutung des irreversiblenHirnfunktionsausfalls (IHA) als sicheres Todeszeichen istnaturwissenschaftlich begründet." So lautet die Kernaussage einerwissenschaftlichen Übersichtsarbeit, die in dieser Woche im DeutschenÄrzteblatt erscheint und die im Auftrag des Vorstandes derBundesärztekammer (BÄK) von einer Expertengruppe desWissenschaftlichen Beirates der BÄK erstellt wurde. Die Autorenbeantworten wichtige Fragen zu dem umgangssprachlich als "Hirntod"bezeichneten IHA und stellen dessenmedizinisch-naturwissenschaftliche Bedeutung als sicheresTodeszeichen fest.In Deutschland hat der Gesetzgeber der BÄK die Aufgabe übertragen,den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft für dieRegeln zur Feststellung des IHA in Richtlinien festzustellen. DieRichtlinie wurde zuletzt im Jahr 2015 auf Empfehlung einesArbeitskreises des Wissenschaftlichen Beirats der BÄK mit Genehmigungdes Bundesgesundheitsministeriums fortgeschrieben. "Diesengesetzlichen Auftrag zur Richtlinienerstellung verstehen wir auch alsVerpflichtung, über die Bedeutung und die Sicherheit diesesdiagnostischen Verfahrens sowie über die Folgen des irreversiblenHirnfunktionsausfalls für die Betroffenen aufzuklären", sagte derPräsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery.Die zweifelsfreie Feststellung des IHA sei nicht nur zwingendeVoraussetzung für eine mögliche Organ- oder Gewebespende, sondernauch unabhängig davon für die gesamte Intensivmedizin unverzichtbar."Die richtlinienkonforme Diagnose des IHA ist sicher. Es ist keinFall bekannt, bei dem trotz korrekter Anwendung der BÄK-Richtliniedie Feststellung des IHA unzutreffend gewesen wäre", fasste derVorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, Prof. Dr. Peter C.Scriba, ein wichtiges Ergebnis der von einem Arbeitskreis unter derFederführung von Prof. Dr. Stephan Brandt,Charité-Universitätsmedizin Berlin, erstellten Expertise zusammen.Darin erläutern die Autoren, dass sich alleZustände nur verminderter und alle Zustände nur vorübergehendfehlender Hirnfunktion durch richtliniengemäßes diagnostischesVorgehen eindeutig vom IHA unterscheiden lassen. Die bei allenMenschen gleichen biologischen Gegebenheiten bedingten die Bedeutungdes IHA als sicheres Todeszeichen. "Mit dem IHA fehlen die mit demGehirn verbundenen Regelungskreise sowie die körperliche Grundlagefür das Bewusstsein und die Personalität; sowohl die Spontanität deranderen Organfunktionen als auch deren Integration zur Einheit desMenschen als Lebewesen ist unmöglich geworden", heißt es in derÜbersichtsarbeit. Um den Text auch einer internationalen Leserschaftzugänglich zu machen, wird er als deutschsprachiger sowieanschließend als englischsprachiger wissenschaftlicher Fachartikelpubliziert. Die Veröffentlichung wird durch eine Erklärung derBundesärztekammer zur Bedeutung des IHA als sicheres Todeszeichen imDeutschen Ärzteblatt begleitet.Übersichtsarbeit zur Bedeutung des irreversiblenHirnfunktionsausfalls als sicheres Todeszeichen https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/RL/Hirnfunktionsausfall_Artikel.pdfErklärung der Bundesärztekammer zur Bedeutung des irreversiblenHirnfunktionsausfalls als sicheres Todeszeichen https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/RL/Hirnfunktionsausfall_Bek.pdfRichtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TPG für die Regeln zurFeststellung des Todes nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TPG und dieVerfahrensregeln zur Feststellung des endgültigen, nicht behebbarenAusfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und desHirnstamms nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG, Vierte Fortschreibung https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/irrev.Hirnfunktionsausfall.pdfPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell