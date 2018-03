Berlin (ots) - "Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Deutschlandsteigt, aber wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach. DieRealität ist komplexer. Uns fehlen Arztstunden. Und wenn wir nichtendlich entschieden gegensteuern und mehr Ärzte ausbilden, dann wirdsich dieser Mangel verschärfen." So kommentierte Prof. Dr. FrankUlrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), dieÄrztestatistik für das Jahr 2017.Wie aus den Daten der Bundesärztekammer hervorgeht, waren im Jahr2017 im Bundesgebiet 385.149 Ärztinnen und Ärzte ärztlich tätig. Dieswaren zwar etwas mehr als im Vorjahr (+ 6.542), gleichzeitig steigtaber in einer Gesellschaft des langen Lebens der Behandlungsbedarf.Derzeit prognostiziert das Statistische Bundesamt bis zum Jahr 2040eine Steigerung des Bevölkerungsanteils der über 67-jährigen um 42Prozent. Für das Statistikjahr 2016 meldet das Amt 19,5 MillionenBehandlungsfälle in den Krankenhäusern. Hinzu kommen rund eineMilliarde Arztkontakte jährlich in den Praxen.Nach der Statistik der Bundesärztekammer stieg die Zahl derKrankenhausärzte nur leicht um 2,1 Prozent auf 198.500. Bei der Zahlder niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist sogar ein Rückgang um1.285 auf 118.356 zu verzeichnen; dies entspricht einem Minus von 1,1Prozent. Montgomery begrüßte in diesem Zusammenhang die imKoalitionsvertrag angelegten Maßnahmen zur Bekämpfung desÄrztemangels. Dirigistische Eingriffe wie die geplantenMindestsprechstundenzeiten trügen jedoch nicht dazu bei, dieNiederlassung in eigener Praxis attraktiver zu machen. Statt einerErhöhung der Mindestsprechstundenzeiten sei eine stärkereFlexibilisierung notwendig.Tatsächlich arbeiten niedergelassene Vertragsärzte schon jetztdurchschnittlich mehr als 50 Stunden. In den Krankenhäusern ist esähnlich: Nach Erhebungen des Marburger Bundes sind viele Ärzte imKrankenhaus (40 Prozent) 49 bis 59 Stunden pro Woche im Einsatz,jeder fünfte hat sogar eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von60 bis 80 Stunden, inklusive aller Dienste und Überstunden. ZumVergleich: Das Statistische Bundesamt beziffert die durchschnittlicheWochenarbeitszeit aller Erwerbstätigen in Deutschland auf 35,6Stunden."Ein großer Teil unserer Ärzte arbeitet am Limit. Gleichzeitigsind gerade in der jungen Generation viele nicht mehr bereit, sichauf Kosten der eigenen Gesundheit aufzureiben", sagte Montgomery mitBlick darauf, dass sich immer mehr Ärzte für eine Festanstellung imambulanten Bereich entscheiden.Nach der Ärztestatistik ist der Anteil der Ärztinnen an derGesamtzahl der berufstätigen Ärzteschaft im vergangenen Jahr weiterangestiegen und hat jetzt 46,8 Prozent (2016: 46,5 Prozent) erreicht.Aus der aktuellen Statistik wird auch deutlich, dass derdemografische Wandel längst die Ärzteschaft selbst betrifft. So hatsich die Verteilung der berufstätigen Ärzte auf die Altersgruppenweiter zu den höheren Altersjahren verschoben. Der Anteil der unter35-jährigen Ärzte ist zwar um 0,1 Prozentpunkte auf 18,9 Prozentgestiegen, aber gleichzeitig ist der Anteil der über 59-Jährigen auf18,4 Prozent angewachsen (Vorjahr: 17,9 Prozent). Weiterhin ist derAnteil der 40- bis 49-Jährigen von 23,3 Prozent auf 22,7 Prozentzurückgegangen und der Anteil der 50-bis 59-Jährigen von 28,4 Prozentauf 28,2 Prozent gesunken. Dennoch gibt es viel mehr 50- bis59-Jährige (108.559) als 40- bis 49-Jährige (87.280).Das Durchschnittsalter der Krankenhausärztinnen und -ärzte stiegum 0,1 Jahre auf 41,7 Jahre. Während der Anteil derKrankenhausärztinnen und -ärzte, die jünger als 35 Jahre sind, bei33,4 Prozent stagniert, erhöhte sich der Anteil der über 59-Jährigenauf 7,3 Prozent (Vorjahr: 7 Prozent). Bei den niedergelassenenÄrztinnen und Ärzten stagnierte der Anteil der unter 40-Jährigen bei2,7 Prozent. Zugleich ist der Anteil der mindestens 60-Jährigen von32,6 Prozent auf 33,9 Prozent gestiegen.Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass in Zukunft trotzsteigender Arztzahlen in Deutschland Ärzte fehlen werden. Für denBÄK-Präsidenten liegen die Ursachen klar auf der Hand: "Es handeltsich hier in erster Linie nicht um ein Verteilungs-, sondern um einKapazitätsproblem. Wir bilden zu wenig Ärzte aus." Daher dürfe diePolitik bei der Umsetzung des "Masterplans Medizinstudium 2020" nichtweiter trödeln. "Bund und Länder stehen gemeinsam in der Pflicht, dieZahl der Medizinstudienplätze um mindestens zehn Prozent zuerhöhen", fordert Montgomery.Nach der Ärztestatistik haben im vergangenen Jahr 1.965 Ärztinnenund Ärzte Deutschland verlassen. Die beliebtesten Auswanderungsländersind - wie in den vergangenen Jahren - die Schweiz (641), Österreich(268) und die USA (84). Für etwas Entlastung sorgt die weiterhinrecht hohe Zuwanderung aus dem Ausland. Der Ärztestatistik zufolgeist die Zahl der in Deutschland gemeldeten Ärztinnen und Ärzte ausEU-Ländern und aus sogenannten Drittländern im Jahre 2017 um 4.088auf 50.809 gestiegen."Gerade in ländlichen Regionen leisten Ärztinnen und Ärzte aus demAusland einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung dermedizinischen Versorgung. Wir können und sollten aber nichtversuchen, unser Fachkräfteproblem im ärztlichen Dienst durchZuwanderung aus dem Ausland zu lösen", sagte Montgomery. Diezugewanderten Kollegen fehlten in ihren Herkunftsländern. Auch seienenorme Anstrengungen nötig, die für eine gute Patientenversorgungnotwendigen Fachsprachen-Kenntnisse zu prüfen. Die Ärztekammernengagierten sich auf diesem Gebiet in besonderer Weise.Montgomery erneuerte in diesem Zusammenhang seine Forderung, dassausländische Ärzte aus Staaten, die nicht der Europäischen Unionangehören, einen Nachweis über ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durchTeilnahme am medizinischen Staatsexamen, d. h. durch Ablegen einerPrüfung analog dem 2. Abschnitt der "Ärztlichen Prüfung" und durchTeilnahme am 3. Abschnitt der "Ärztlichen Prüfung" erbringen sollten,um in Deutschland eine Zulassung zu erhalten. "Patienten haben einenAnspruch auf eine qualitativ hochwertige Behandlung. Deshalb mussauch bei zugewanderten Medizinern aus dem Ausland zweifelsfreigeklärt werden, dass sie über die gleichen Fähigkeiten und Kenntnisseverfügen, wie ihre in Deutschland ausgebildeten Kollegen", sagteMontgomery.Die Ärztestatistik im Internet unterhttp://www.bundesaerztekammer.de/aerztestatistik2017/Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell