BÄK-Vizepräsidentin Lundershausen fordert konsequentes Vorgehen gegen Lieferengpässe und Qualitätsmängel

Berlin (ots) - "Lieferschwierigkeiten bei Arzneimitteln bedrohenzunehmend die Patientenversorgung. Die Politik muss konsequent gegensolche Engpässe vorgehen." Das fordert Dr. Ellen Lundershausen,Vizepräsidentin der Bundesärztekammer (BÄK) vor dem Hintergrund derintensiven Beratungen zu der Problematik auf dem jüngsten Treffen derDeutschen Akademie der Gebietsärzte, einem Zusammenschluss ärztlicherFachgesellschaften und Berufsverbände. Dabei gehe es neben dem Schutzder Patientinnen und Patienten auch um die Stringenzgesundheitspolitischer Entscheidungen. "Es wäre doch eineSchildbürgerei sondergleichen, wenn Deutschland die Impfpflichteinführt, während gleichzeitig die dafür notwendigen Impfstoffefehlen", so Frau Dr. Lundershausen.Abhilfe könnte eine nationale Arzneimittel-Reserve fürversorgungsrelevante Medikamente schaffen. Diesen Vorschlag derÄrzteschaft hatten jüngst die Gesundheitspolitiker der Unionsfraktionin einem Positionspapier aufgegriffen. "Welche Medikamente in welchemUmfang vorgehalten werden müssen, sollten Ärzteschaft und Politikgemeinsam mit Kostenträgern und Pharmaunternehmen festlegen", schlägtFrau Dr. Lundershausen vor.Aktuell listet das Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte Lieferengpässe bei 239 Humanarzneimitteln auf. Einewesentliche Ursache für diese hohe Zahl sieht Frau Dr. Lundershausenin der Verlagerung der Produktion in außereuropäische Länder,verbunden mit der Konzentration auf wenige Standorte. "Wenn dieProduktion an einer Stelle stockt oder die Qualität nicht stimmt, istdie ganze Versorgung in Frage gestellt."Nach den jüngsten Arzneimittelskandalen habe der Gesetzgeber mitder Stärkung der Koordinierungsfunktion der Bundesoberbehörden beigefälschten und qualitätsgeminderten Arzneimitteln sowie dererweiterten Rückrufkompetenz die Sicherheit in derArzneimittelversorgung bereits verbessert. Allerdings sei esnotwendig, weitere Überwachungslücken zu schließen. "Für einezuverlässige und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung müssenwir wissen, welche Medikamente wo und unter welchen Bedingungenproduziert werden", sagt die BÄK-Vizepräsidentin. Denkbar seibeispielsweise ein internationales Arzneimittel-Register.Mit Sorge beobachtet sie auch die Ausbreitung resistenter Keime."Gerade die Industrieländer stehen hier in der Pflicht. Sie müssenmehr in die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika, alternativerTherapien und besserer Testverfahren investieren." Frau Dr.Lundershausen verwies in diesem Zusammenhang auf die aktive Rolle derÄrzteschaft im Kampf gegen resistente Keime. In der ärztlichen Aus-,Fort- und Weiterbildung werden umfangreiche Kenntnisse überAntibiotika-Resistenzen und einer rationalen Antibiotika-Therapievermittelt. Strategien zum rationalen Einsatz von Antiinfektivabilden einen Schwerpunkt der strukturierten curricularen Fortbildung"Antibiotic Stewardship" der Bundesärztekammer. Darüber hinaus istdas Thema Antibiotika-Einsatz fester Bestandteil vieler weitererFortbildungsangebote der Landesärztekammern.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell