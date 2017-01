BÄK: Patientensicherheit darf nicht ökonomischen Erwägungen untergeordnet werden

Berlin (ots) - "Es ist nicht nachvollziehbar, dass die EuropäischeKommission patientenschützende Regeln der Mitgliedsstaaten aufgrundvon ökonomischen Erwägungen einer erneutenVerhältnismäßigkeitsprüfung unterziehen will. Ein solches Vorgehenkann wichtige Maßnahmen zum Schutz der Patienten erheblich verzögern.Wenn die Europäische Kommission dies in Kauf nimmt, ordnet sie diePatientensicherheit den Marktinteressen unter." So kommentiert Prof.Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK),das am 10. Januar 2017 veröffentlichte sogenannteDienstleistungspaket. Unter anderem fordert die EuropäischeKommission darin die Prüfung der "Verhältnismäßigkeit" vonBerufsregeln. Diese will sie auch für Regelungen durchsetzen, die demPatientenschutz dienen. In Deutschland ist die sorgfältigeVerhältnismäßigkeitsprüfung durch Bundes- und Landesregierungen sowieBerufskammern geübte Praxis. Hierzu verpflichten das Grundgesetz unddie Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts."Mit ihrem Vorschlag suggeriert die Europäische Kommission, dassbestehende Berufsregeln grenzüberschreitende Tätigkeit verhindern.Dabei ist das Gegenteil der Fall, wie die hohe Zahl von Ärztinnen undÄrzten beweist, die bereits heute in einem anderen EU-Mitgliedstaatarbeiten", so Montgomery. Der BÄK-Präsident fordert den europäischenGesetzgeber auf, dieser überflüssigen Gesetzgebung eine Absage zuerteilen. Sie erschwert es den Mitgliedsstaaten, die Berufsausübungin verhältnismäßigem Rahmen zu regeln und missachtet deren geradebeim Gesundheitsschutz EU-vertraglich garantiertenEinschätzungsspielraum. Zudem verursacht dieVerhältnismäßigkeitsprüfung enorme Kosten und Bürokratie. "Leider hatBrüssel den Brexit-Warnschuss nicht gehört. Denn statt sich auf ihreeigentlichen Aufgaben zu konzentrieren, versucht die Kommissionabermals, die gesundheitspolitischen Kompetenzen der Mitgliedsstaatenzu beschneiden", kritisiert Montgomery.In seinem Beschluss zur Binnenmarktstrategie (BT-DRS 18/8867) vomJuni 2016 verdeutlicht auch der Deutsche Bundestag, dass "diemitgliedstaatliche Regelungskompetenz für Berufsregelungen [...]nicht in Frage gestellt werden (darf). Ein Prüfraster zurVerhältnismäßigkeit oder Empfehlungen, die auf eine Beschränkung odergar das Infragestellen der Regelungskompetenz des nationalenGesetzgebers im Bereich der reglementierten Berufe abzielen, sindabzulehnen."Die Landesärztekammern gewährleisten unter anderem über dasärztliche Berufsrecht eine qualitativ hochwertige medizinischeVersorgung der Bevölkerung. Dies steht im Einklang mit den Zielen,wie sie auch der Vertrag über die Arbeitsweise der EU in Artikel 168(1) definiert. Darüber hinaus legt der Vertrag in Artikel 168 (7)fest, dass die Verantwortung für die Gesundheitspolitik sowie für dieOrganisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgungbei den Mitgliedsstaaten liegt.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell