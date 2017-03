BA-Presseinfo Nr. 06: Der Arbeitsmarkt im Februar 2017: Anhaltend positive Entwicklung

Nürnberg (ots) - "Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist weiterpositiv. Die Zahl der arbeitslosen Menschen hat sich im Februarverringert, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegtdeutlich über dem Vorjahreswert und auch die Nachfrage der Betriebenach neuen Beschäftigten bleibt auf hohem Niveau.", sagte derVorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-J.Weise, heute anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg.Arbeitslosenzahl im Februar: -15.000 auf 2.762.000Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -149.000 Arbeitslosenquotegegenüber Vormonat:unverändert bei 6,3 ProzentArbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und ErwerbslosigkeitDie Zahl der arbeitslosen Menschen hat von Januar auf Februar um15.000 auf 2.762.000 abgenommen. Im Durchschnitt der letzten dreiJahre ist die Arbeitslosigkeit im Februar um 7.000 gesunken.Saisonbereinigt ergibt sich ein Rückgang von 14.000 im Vergleich zumVormonat. Gegenüber dem Vorjahr waren 149.000 weniger Menschenarbeitslos gemeldet. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen inentlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristigerArbeitsunfähigkeit mitzählt, hat saisonbereinigt um 8.000 abgenommen.Insgesamt belief sich die Unterbeschäftigung im Februar 2017 auf3.762.000 Personen. Das waren 50.000 mehr als vor einem Jahr. DerAnstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Entlastung durchArbeitsmarktpolitik insbesondere für geflüchtete Menschen gegenüberdem Vorjahr ausgeweitet wurde. Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vomStatistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit betrug im Januar1,76 Millionen und die Erwerbslosenquote lag bei 4,0 Prozent.Entwicklung in der ArbeitslosenversicherungIm Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) waren im Februar1.014.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Februar 2016entspricht dies einem Anstieg von 67.000, der aber aufgrund einerRechtsänderung um schätzungsweise 60.000 überzeichnet ist. Insgesamt879.000 Personen erhielten im Februar 2017 Arbeitslosengeld, 51.000weniger als vor einem Jahr.Entwicklung in der Grundsicherung für ArbeitsuchendeDie Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in derGrundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II) lag im Februar bei4.374.000. Gegenüber Februar 2016 war dies ein Anstieg von 63.000Personen. 8,0 Prozent der in Deutschland lebenden Personen imerwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig. In derGrundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) waren 1.748.000 Menschenarbeitslos gemeldet, 216.000 (ohne Rechtsänderung rund 160.000)weniger als vor einem Jahr. Ein Großteil der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten ist nicht arbeitslos. Das liegt daran, dassdiese Personen mindestens 15 Wochenstunden erwerbstätig sind, kleineKinder betreuen, Angehörige pflegen oder sich noch in der Ausbildungbefinden.Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige BeschäftigungErwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigunghaben im Vergleich zum Vorjahr weiter kräftig zugenommen. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Erwerbstätigen(nach dem Inlandskonzept) im Januar saison-bereinigt gegenüber demVormonat um 59.000 gestiegen. Mit 43,59 Millionen Personen fiel sieim Vergleich zum Vorjahr um 609.000 höher aus. Diesozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat nach der Hochrechnungder BA von November auf Dezember saisonbereinigt um 82.000zugenommen. Insgesamt waren im Dezember nach hochgerechneten Angaben31,88 Millionen Menschen sozialversicherungs-pflichtig beschäftigt,735.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Angaben für diesozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Erwerbstätigkeitwurden ab August 2016 deutlich nach oben korrigiert, weil es Anfang2016 Datenverarbeitungsfehler von Beschäftigungsmeldungen gab. Erstjetzt hat sich herausgestellt, dass Meldungen in größerem Umfangnicht berücksichtigt wurden.ArbeitskräftenachfrageDie Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist nach wie vor hoch. ImFebruar waren 675.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 61.000 mehrals vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat die Nachfrage gegenüber demVormonat um 1.000 leicht abgenommen. Der Stellenindex derBundesagentur für Arbeit (BA-X) - ein Indikator für die Nachfragenach Arbeitskräften in Deutschland - blieb im Februar 2017unverändert bei 226 Punkten. Auch im Vorjahresvergleich fällt derAbstand mit einem Plus von 18 Punkten weiterhin sehr deutlich aus.AusbildungsmarktAktuelle Daten weisen für das neue Berufsberatungsjahr 2016/17 aufeine stabile Situation hin. Die Zahl der gemeldetenAusbildungsstellen und die Bewerberzahl be-wegen sich aufVorjahresniveau. Von Oktober 2016 bis Februar 2017 meldeten sich beiden Agenturen für Arbeit und den Jobcentern 373.000 Bewerber für eineAusbildungsstelle. Das waren faktisch genauso viele wie imVorjahresmonat. Gleichzeitig waren 416.000 Ausbildungsstellengemeldet, 1.000 mehr als vor einem Jahr. Der Ausbildungsmarkt istaber im Februar noch sehr stark in Bewegung. Deshalb ist es für einefundierte Bewertung zu früh.Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unterhttp://statistik.arbeitsagentur.de.Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.ba-audio.de.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitterwww.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur f?r Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell