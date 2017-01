BA-Chef Weise gegen Senkung der Arbeitslosenbeiträge

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, hat sich gegen eine Senkung der Arbeitslosenbeiträge ausgesprochen.



Er erinnerte dabei an die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2009 und 2010. "Damals haben wir ohne Steuer- und Beitragsmittel rund 17 Milliarden Euro aus den BA-Rücklagen gegen die Krise geschoben", sagte Weise am Dienstag in Nürnberg. Mit dem Geld seien damals Kurzarbeitergeldprogramme finanziert worden, um Entlassungen im größeren Stil zu verhindern. "Daher stellt sich für mich momentan nicht die Frage, jetzt das Geld zu verteilen."

Die Bundesagentur hatte im Jahr 2016 erneut einen größeren Überschuss erwirtschaftet und damit ihre Rücklagen auf mehr als 11 Milliarden Euro erhöht. Der Bund der Steuerzahler hatte sich daraufhin dafür ausgesprochen, angesichts der hohen Überschüsse den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung von jetzt 3,0 auf 2,5 Prozent zu senken./kts/gio/DP/fbr