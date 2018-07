BA-Chef Scheele warnt vor zu hoher Arbeitslosenbeitragssenkung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat vor einer zu hohen Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung gewarnt.



Eine Minderung um 0,6 Prozentpunkte würde die BA ins Minus führen, sagte Scheele am Dienstag in Nürnberg. Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte Mitte Juli erklärt, er halte eine derartige Entlastung für möglich. Unterstützung dafür gab es unter anderem von der FDP und Teilen der Wirtschaft. Mit dem Koalitionspartner SPD ist eine Senkung um 0,3 Punkte auf 2,7 Prozent abgemacht. Die Beitragszahler würden laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) so um 3,5 Milliarden Euro entlastet.

Ende Juni hatte die Bundesagentur wegen der guten Lage am Arbeitsmarkt ihre Überschuss-Erwartung für das laufende Jahr auf 5,3 Milliarden Euro fast verdoppelt. Bis zum Ende des Jahres rechnet die BA mit einem Finanzpolster von 22,5 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen wirtschaftliche Flauten abgefedert werden./bak/DP/she