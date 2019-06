BA-Chef Scheele kontert Regierungsschelte der Industrie

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, nimmt die Berliner Koalition gegen Kritik aus der Wirtschaft in Schutz.



"Ich kann keine Gesetzgebungsvorhaben der großen Koalition ausmachen, die den Arbeitsmarkt beschädigen", sagte der Chef der Nürnberger Behörde der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Auch sehe er keine Regulierungswut, die den Standort Deutschland beschädige.

Scheele reagierte auf heftige Kritik aus der Wirtschaft beim Tag der Industrie in Berlin. Industriepräsident Dieter Kempf beklagte am Dienstag vor allem hohe Strompreise, zu viel Bürokratie und eine hohe Steuerlast. "Die Regierung hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt", sagte Kempf.

Scheele warnte davor, den Standort Deutschland schlechtzureden. "Deutschland ist ein gutes Land für Investoren", betonte er. "Deutschland ist ein Rechtsstaat mit Notaren, Grundbüchern und hier gibt es gut ausgebildete Arbeitskräfte, das ist besser als in vielen Ländern dieser Welt", betonte Scheele./shy/DP/zb