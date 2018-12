NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Beschäftigung in Deutschland wird nach Angaben des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, im Jahr 2019 "neue Rekordwerte" erreichen. "Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Das Risiko, seinen Job zu verlieren, ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr", sagte Scheele der "Bild" (Montagsausgabe).

Besonders würden im nächsten Jahr "auch Menschen profitieren, die schon sehr lange arbeitslos sind", sagte der BA-Chef weiter. Die Jobcenter seien inzwischen finanziell viel besser ausgestattet, "um sie individueller zu beraten, sie zu qualifizieren". Allerdings hätten die guten Aussichten am Arbeitsmarkt auch eine Schattenseite: "Es wird immer schwieriger, qualifizierte Fachkräfte zu finden", so Scheeles Ausblick auf 2019. "Gerade deshalb werden wir alles dafür tun, um jedem, der arbeiten kann, zu helfen einen Job zu finden oder ihn dabei unterstützen im Job zu bleiben", sagte er der "Bild". Auch Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, erwartet für den deutschen Arbeitsmarkt 2019 "einen neuen Beschäftigungsrekord". Trotz einer Abkühlung der Konjunktur stünden "am Arbeitsmarkt die Ampeln auf Grün", sagte Fuest der Zeitung. Die Konjunktur kühle zwar ab, "aber wir erwarten keine Rezession, eher eine Normalisierung des Wachstums". Gleichzeitig prognostizierte Fuest: "Es wird noch lange dauern, bis die Sparzinsen wieder stiegen. 2019 wird das nichts", sagte er der "Bild".

