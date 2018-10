"BAU X KUNST": Bertelsmann und Berliner U-Bahnbauer verwandeln U5-Bahnhof in Underground-Galerie (FOTO)

Berlin (ots) -Großformatige Ölbilder des Malers Christopher Lehmpfuhldokumentieren kompletten Bauzyklus des Humboldt Forums- Freier Zutritt zur Ausstellung im künftigen U-Bahnhof "Unter denLinden" an zwei "Tagen der offenen Baustelle" Ende OktoberDas internationale Medienunternehmen Bertelsmann und die für denU-Bahnbau verantwortliche Projektgesellschaft U5 verwandeln denkünftigen Berliner Kreuzungsbahnhof "Unter den Linden" in eineUnderground-Galerie: Am 27. und 28. Oktober werden dort unter demMotto "BAU X KUNST" großformatige Werke des Berliner Plein-Air-MalersChristopher Lehmpfuhl ausgestellt, die sich dem spektakulärenBaugeschehen auf dem nahegelegenen Schlossplatz widmen: Über zehnJahre hinweg dokumentierte Lehmpfuhl, wie erst der einstige Palastder Republik abgetragen und dann nach und nach das Stadtschloss samtHumboldt Forum neu errichtet wurden. Mehrere Gemälde entstanden dabeiauch auf dem Dach der Bertelsmann-Repräsentanz. LehmpfuhlsFreilicht-Malerei wird nun erstmalig für kurze Zeit unter der Erdepräsentiert. Der bereits weit gediehene U-Bahnhof "Unter den Linden"ist während der Ausstellung für jedermann frei zugänglich. AußerKunst locken im Rahmen der beiden "Tage der offenen Baustelle"Informationen zu sechs Jahren U-Bahn-Bau sowie Einblicke in denTunnel und das insgesamt drei Stockwerke tiefe Bauwerk, das dieProjektgesellschaft U5 im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)errichtet.Christopher Lehmpfuhl, der den Wandel Berlins seit Jahrzehntenkünstlerisch begleitet, verfolgt seit 2008 auch die großenstädtebaulichen Veränderungen am Schlossplatz. Über hundertexpressionistische Ölbilder fertigte er bisher von den verschiedenenBauphasen an. 37 Werke aus dem Zyklus "Schlossplatz im Wandel", dieaus dem Privatbesitz des Künstlers und einer privaten Sammlungstammen, werden nun in ungewöhnlichem Ambiente gezeigt. Bertelsmannunterstützt Lehmpfuhls kreative Arbeit seit vielen Jahren und stelltdabei immer wieder das Dach der Hauptstadtrepräsentanz als"Freilicht-Atelier" zur Verfügung. Die Repräsentanz befindet sichrund 200 Meter von dem neuen U-Bahnhof "Unter den Linden" entfernt;sie liegt zudem direkt über der technisch anspruchsvollsten Baustelleder Linie U5, dem künftigen U-Bahnhof "Museumsinsel".Die Kooperation von Bertelsmann und Projektgesellschaft U5entstand im Rahmen des Anlieger-Dialoges. Sie schafft ein weiteresHighlight im Kalender der Berliner Kunstszene, die sich durch dieVielzahl spannender Bauvorhaben in der historischen Stadtmittederzeit neu formiert.Der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe erklärte dazu:"Bertelsmann steht für Kreativität und engagiert sich zusammen mitKreativen immer wieder für kulturelle Projekte in den BereichenLiteratur, Film, Musik und Kunst. Christopher Lehmpfuhl hat wie keinanderer die Transformation Berlins malerisch dokumentiert,insbesondere die des Schlossplatzes. Ich schätze ihn sehr und freuemich, dass wir seiner Kunst eine so außergewöhnliche Bühne bietenkönnen."Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der BVG,ergänzte: "An unserem Kreuzungsbahnhof 'Unter den Linden' erwartenwir ab Ende 2020 täglich mehr als 50.000 Ein-, Um- und Aussteiger fürdie U5 und U6. Ich freue mich sehr, dass der U-Bahnhof bereits alsBaustelle solch ein Highlight wie 'BAU X KUNST' bieten kann."Der Lückenschluss U5 ist ein ebenso aufwändiges wie komplexesBauvorhaben quer durch die Mitte Berlins. Am belebten Boulevard Unterden Linden entstehen mit dem gleichnamigen Kreuzungsbahnhof und derStation "Museumsinsel" gleich zwei neue Verkehrsknotenpunkte. Auf derZielgerade vor der Inbetriebnahme Ende 2020 soll nun derÖffentlichkeit einmalig die Möglichkeit gegeben werden, denBaufortschritt im U-Bahnhof "Unter den Linden" zu besichtigen. DerFotograf Antonio Reetz-Graudenz hat im Auftrag derProjektgesellschaft U5 die verschiedenen Bauphasen in den vergangenenJahren festgehalten; seine Aufnahmen werden bei "BAU X KUNST"ebenfalls zu sehen sein.Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise imkulturellen Bereich, national wie international. Die"Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten umfassen dabei Ausstellungen,Lesungen und Konzerte, das Literaturformat "Das Blaue Sofa", aberauch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. Sogehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zu Bertelsmann, daseine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischen Operngeschichtebeherbergt. Als Unternehmen mit langer eigener Filmgeschichte setztsich Bertelsmann zudem für die Restaurierung, Digitalisierung undAufführung bedeutsamer Stummfilme ein.BAU X KUNST - "Tage der offenen Baustelle"Wann: 27./28. Oktober 2018Wo: Zukünftiger U-Bahnhof Unter den LindenEingang: Unter den Linden / FriedrichstraßeVeranstalter: Projektrealisierungs GmbH U5, Bertelsmann SE & Co.KGaAKünstler: Plein-Air-Maler Christopher LehmpfuhlFotograf Antonio Reetz-GraudenzLeihgeber: Künstler, Sammlung WürthÖffnungszeiten: 27. Oktober 2018, 10:00 Uhr - 20:00 Uhr 28. Oktober2018, 09:00 Uhr - 14:00 UhrHinweis: Der Zugang ist gratis, aber nicht barrierefrei. Das Großprojekt umfasst 2,2 KilometerTunnel und drei neue U-Bahnhöfe zwischen Alexanderplatz undBrandenburger Tor: Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden.Die Inbetriebnahme der Gesamtstrecke ist für Ende 2020 geplant. Dannkönnen die Fahrgäste der verlängerten U-Bahnlinie 5 vom Hauptbahnhofbis Hönow durchfahren.