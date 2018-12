BAU: Weltleitmesse verdoppelt Hotelpreise in München (FOTO)

München (ots) -- Übernachtungen im Schnitt 101 Prozent teurer als im Monatsmittel- in der Spitze 588 Prozent- Doppelzimmer in Messenähe kostet mindestens 385 Euro pro Nacht- Anbietervergleich spart bis zu 31 Prozent bei identischem ZimmerDie Weltleitmesse BAU (14.-19.01.2019) lässt dieÜbernachtungspreise in München kräftig steigen. Städtereisende zahlenwährend der Veranstaltung in der Spitze 272 Euro und damit dasDoppelte wie im Januardurchschnitt. Einzelne Hotels schlagen bis zu588 Prozent im Vergleich zu einer Übernachtung außerhalb desVeranstaltungszeitraums auf.1)Übernachtung in Messenähe ab 385 EuroZum Betrachtungszeitpunkt hatten im Umkreis von zwei Kilometernzum Veranstaltungsort nur noch vier Unterkünfte im CHECK24Hotel-Vergleich freie Zimmer.Das günstigste Doppelzimmer kostet 385 Euro pro Nacht. Nach derMesse zahlen Übernachtungsgäste dagegen nur 56 Euro für diegünstigste vergleichbare Unterkunft. Selbst wenn Städtereisende ineinem Radius von fünf Kilometern zum Veranstaltungsort übernachten,wählen sie nur aus 36 Angeboten und zahlen mindestens 304 Euro fürein Doppelzimmer. Eine Woche später kostet die günstigstevergleichbare Unterkunft dort 51 Euro.Anbietervergleich spart bis zu 31 Prozent bei identischem ZimmerBesonders bei Großveranstaltungen lohnt ein Anbietervergleich. Fürein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel zahlenÜbernachtungsgäste beim teuersten Anbieter 687 Euro. Der günstigsteAnbieter verlangt für die gleiche Leistung immerhin nur 474 Euro proNacht - eine Ersparnis von 31 Prozent."Die Hotelpreise in München ziehen zur BAU wieder kräftig an",sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24."Messebesucher sollten die Preise bei verschiedenen Anbieternvergleichen, um das beste Übernachtungsangebot zu finden."Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.1)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei KilometerLuftlinie von der Messe München entfernt. Übernachtungszeitraumwährend der BAU: Dienstag, 15.01.2019 bis Mittwoch, 16.01.2019,Vergleichszeitraum: Dienstag, 22.01.2019 bis Mittwoch, 23.01.2019;Stand der Preise: 11.12.2018; alle genannten Preise gelten pro Nachtfür ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellenverfügbar unter: http://ots.de/0eOQAYÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell