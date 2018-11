BAU 2019: In Halle B6 Stand 200 stehen gesündere Gebäude im Fokus (FOTO)

Schwetzingen (ots) -pro clima präsentiert Projekte, Produkte und ein PrinzipWie beeinflussen die Wahl der Baustoffe und ihre fachgerechteVerarbeitung das Entstehen wohngesunder Gebäude? Das ist nur eineFrage, mit der sich MOLL pro clima auf der BAU 2019 befasst.Insgesamt stehen gesündere Gebäude im Zentrum des Messeauftritts desWind- und Luftdichtungsspezialisten - und das im Wortsinn: In derMitte von Stand 200 in Halle B6 werden unter anderem gemeinsameProjekte mit dem Sentinel Haus Institut vorgestellt, zum Beispiel dasaktuell laufende Forschungsprojekt "My Future Office", das sich umnachhaltige und gesündere Büroimmobilien dreht. Breiten Raum nehmenaber auch neue und bewährte Produkte ein, bei deren Entwicklung proclima von Anfang an den Aspekt Gesundheit im Blick hat.Als Produktneuheiten präsentiert der Hersteller AEROSANA VISCONNFIBRE und AEROSANA FLEECE. Der faserarmierte Streichdichtstoff unddas Vlies zum Überbrücken breiterer Risse und Fugen ergänzen dieSystemfamilie rund um die sprühbare Luftdichtungsfolie AEROSANAVISCONN. Hinzu kommt SOLITEX ADHERO, eine vollflächig selbstklebendeLuftdichtungsbahn, die sich auch als Witterungsschutz eignet.Unter den bekannten Produkten nehmen die sieben Artikel des proclima Kernsystems einen besonderen Platz ein: Nach demMini-Max-Prinzip genügen zwei Bahnen, drei Klebemittel, einNageldichtband und eine Grundierung, um nahezu jede Bauaufgabe beimDichten der Gebäudehülle zuverlässig zu lösen. Werden dieAnforderungen individueller, steht das pro clima Komplett-Sortimentzur Verfügung. Wie das Mini-Max-Prinzip funktioniert und welcheVorteile Verarbeiter davon haben, erklären die Techniker amMessestand.Aber auch individuelle Fragen können die Besucher bei ihnenloswerden. Unter dem Motto "pro clima Baubesprechung" finden jedenTag am Messestand Fachberatungen statt zu den Themen:- Flachdach: Sicher nach Norm und Gesetz- Gesünderes Gebäude: Worauf dabei zu achten ist- Fensteranschluss: Dauerhaft funktionsfähig und RAL-konformdichten- Dachsanierung von außen: Praxisgerechte Lösungen finden- Unterdeckung / Unterdach: Regeln des ZVDH einfach erfüllen- Winterbaustelle: Den Feuchteschutz im Griff behaltenPressekontakt:Cornelia Lässing & Heide Merkelcornelia.laessing@proclima.deTel: 06202-57814.36Original-Content von: MOLL bauökologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell