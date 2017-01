BAU 2017: Superkleber ORCON MULTIBOND überzeugt Verarbeiter und Planer // Großes Interesse an den praktischen Anschlusslösungen und Produktneuheiten am pro clima Stand (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Der Anschlusskleber mit extremer Klebkraft ORCON MULTIBOND hatviele Handwerker und Planer auf der BAU 2017 überzeugt. Am pro climaStand haben die Besucher den neuen Superkleber auf verschiedenenUntergründen überzeugt: "Der starke Anfangstack hat vor allem dieVerarbeiter begeistert. Außerdem, dass sie den Kleber von der Rollesowohl außen als auch innen einsetzen können", sagt Hans-JürgenKremer, pro clima Gebietsleiter Mitte. (https://youtu.be/jMCAk-kfcGs)ORCON MULTIBOND und weitere pro clima Produktneuheiten sind ab 1.Februar 2017 verfügbar.Planer und Architekten interessierten sich besonders fürDetaillösungen, die Anschlüsse bei der Gebäudehülle sicherer machen."Großes Thema waren auch die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen fürFlachdachkonstruktionen. Hier bieten wir Planern und HandwerkernSicherheit, weil die feuchtevariable Dampfbremse INTELLObauaufsichtlich zugelassen ist und ihre Qualität fremd überwachtwird", sagt Michael Förster, Leiter der pro clima Anwendungstechnik.(https://youtu.be/fojd0dqR7Bw)Der Stand 200 in Halle B6 war für viele Besucher interessant, weildort Fachspezialisten geballte Informationen zur dichtenGebäudehülle, zu Qualitätssicherung und gesundem Bauen präsentierten.Der Fachverband für Luftdichtheit im Bauwesen FLiB zeigte, wokostenfreier Support zu Luftdichtheitskonzepten abrufbar ist.Außerdem präsentierte der FLiB Ergebnisse des Forschungsprojekts zurLeckagebewertung. Dieses hat pro clima auch unterstützt.(https://youtu.be/0XSCSDxN34A)Unsicherheit und gleichzeitig Aufbruchstimmung herrschte beimThema gesundes Bauen, Wohnen, Arbeiten und Lernen: Das Sentinel HausInstitut SHI stellte dazu sein neues Projekt "My future office" aufeiner Fachkonferenz vor. (https://youtu.be/uoQzpUU0tRc)Das Highlight des Abends war der Energie-Talk, der täglich um 17Uhr startete: Uwe Bartholomäi, Geschäftsführer von MOLL pro clima,erklärte kurz, welcher Sinn hinter dem funktionsfähigenWindsurf-Segel mitten auf dem Messestand steckte: "Die Analogie vonSystemen der dichten Gebäudehülle zu Windsurfing ist einfach. Amoffensichtlichsten ist die Gemeinsamkeit mit Wind und Feuchtigkeit.Dazu kommt, dass ein Surfer nur mit hochwertigem Material und derrichtigen Technik erfolgreich ist. Genau das bekommen Planer undVerarbeiter bei pro clima." (https://youtu.be/AhKvdiyWXG8)Beim Energie-Talk gab es zudem neues Know-How und Praxistipps inkurzen Fachinterviews; die Zuschauer nahmen das Wissen entspannt mitSmoothies und pro clima Heldenpause-Getränken auf.Weitere Informationen:Alle Interviews zur BAU 2017, Produktneuheiten, neueForschungsergebnisse und gesundes Bauen:http://procli.ma/bau17tvAlle Produktneuheiten auf einem Blick:https://de.proclima.com/produkte/neuheitenMehr zu ORCON MULTIBOND:http://tinyurl.com/zgom7t3Alle Bilder zu der Pressemitteilung auf Picasso:http://tinyurl.com/zpejzbeImpressionen des pro clima Messestands auf der BAU 2017:http://tinyurl.com/h2vt4u6Fotos und Bilduntertitel:http://tinyurl.com/zl2u3dxPressekontakt:Heide GentnerFon: 0 62 02 - 27 82.56heide.gentner@proclima.deOriginal-Content von: MOLL bau?kologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell