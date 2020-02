BAUINDUSTRIE zieht positive Jahresbilanz 2019

Berlin (ots) - Umsätze steigen um 7 %, Aufträge um 8 % / Unternehmen schaffen33.000 neue Arbeitsplätze / Aber: Unsicherheit für die Zukunft nimmt zu"Die Bauunternehmen haben es 2019 geschafft, das ausgesprochen guteVorjahreser-gebnis noch zu übertreffen. Sie haben sowohl ihren Umsatz als auchdie Zahl ihrer Beschäftigten weiter erhöht." Mit diesen Worten kommentierte derHauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, DieterBabiel, die in der neuesten Ausgabe des Aktuellen Zahlenbildes veröffentlichtenKonjunkturindikatoren für die Bauwirtschaft. Demnach hätten die Betriebe desBauhauptgewerbes 2019 einen baugewerblichen Umsatz von 135 Mrd. Euroerwirtschaftet, das seien 6,7 % mehr als 2018 gewesen. Trotz der 2019 stärkergestiegenen Preise, zu denen auch deutlich höhere Lohnkosten nicht unwesentlichbeigetragen hätten, sei immer noch ein Zuwachs von real 1,7 % geblieben. "Um diezusätzliche Produktion zu stemmen, haben die Betriebe ihren Personalbestand um33.000 auf 870.000 Beschäftigte im Jahres-durchschnitt 2019 aufgestockt. Damithat die Branche seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 mehr als 160.000 neue Stellengeschaffen", beschreibt Babiel die Arbeitsmarktsituation am Bau. "DieBauunternehmen haben somit auf die gestiegene Nachfrage nach Bauleistungreagiert und ihre Kapazitäten deutlich erhöht."Die BAUINDUSTRIE sei somit für 2020 gut aufgestellt. "Für dieses Jahr gehen wirnach wie vor von einem nominalen Umsatzwachstum von 5,5 % aus. Aufgrund deraktuell nachlassenden Preissteigerungen bleibt dann ein reales Wachstum von 1,4%", führte Babiel weiter aus. Die positiven Aussichten für das laufende Jahrseien auf die nach wie vor gute Auslastung und auf die vergleichsweise hohenAuftragsbestände zurückzuführen. Immerhin hätte der Auftragseingang* 2019 um 8,2% zugelegt (real: + 3,0 %). Allerdings hätte sich die Nachfrage im zweitenHalbjahr zunehmend weniger dynamisch entwickelt. Auch sei der Auftragseingang imDezember im Vergleich zum Vormonat nach Berechnungen des StatistischenBundesamtes (preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt) um 4,8 %zurückgegangen.Babiel: "Trotz der noch guten Lage mehren sich die Anzeichen für ein schwächeresWachstum in der Zukunft. Die Meldungen der Baubetriebe über Stornierungen undAuftragsmangel haben zugenommen, insbesondere im Straßenbau. Die ÖffentlicheHand hält sich hier - trotz ausreichender Mittel - mit Aufträgen sehr zurück.Der Ordereingang ist im zweiten Halbjahr 2019 preisbereinigt um 4,3 %zurückgegangen. Wir gehen davon aus, dass nicht nur die schlechtePersonalausstattung in den Ämtern für diese Entwicklung verantwortlich ist,sondern auch der Umstellungsprozess auf die Autobahn GmbH. Wir befürchten auch,dass insbesondere die Kommunen durch die Reduzierung der Ausschreibungensinkende Preise am Markt erzielen wollen." Ent-sprechend skeptischer würden dieTiefbauunternehmen auf die Entwicklung ihrer Geschäftslage im laufenden Jahrschauen. Nahezu jedes vierte der vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag(DIHK) im Januar dieses Jahres befragte Unternehmen würde eine Verschlechterungseiner Geschäftslage, nur jedes zehnte eine Verbesserung erwarten. Damit hättesich der Saldo binnen Jahresfrist von plus sieben auf minus 14 Punkteverschlechtert."Im Hochbau ist das Verhältnis der Pessimisten zu den Optimisten aber nahezuausgeglichen. Und der überwiegende Teil - Dreiviertel der Befragten - erwarteteine gleichbleibende und somit gute Geschäftslage", erläuterte Babiel dieaktuelle Situation. Um die Aufträge auch in Zukunft zeitnah abarbeiten zukönnen, plane der weit überwiegende Teil der befragten Bauunternehmen, in denkommenden 12 Monaten zusätzliches Personal einzustellen oder ihrenPersonalbestand beizubehalten. "Wir erwarten daher für 2020 imJahresdurchschnitt einen weiteren Personalaufbau von 15.000 auf 885.000Beschäftigte."Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes.*) Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten Auch im Internet abrufbar:bauindustrie.dePressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24058/4529282OTS: Hauptverband der Deutschen BauindustrieOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell