BAUINDUSTRIE erwartet klares Signal vom Klimakabinett

Berlin (ots) - Vom Klimakabinett am Freitag erwarten wir einklares Signal, dass die Politik endlich ernsthaft den Gebäudebereichangeht." Das erklärte Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer derBAUINDUSTRIE zu der laufenden Diskussion in der Regierungskoalition."Wir wissen alle, dass die Klimapolitik ins Leere laufen wird, wennwir bei den Gebäuden nicht weiterkommen. Trotzdem ist in denvergangenen Jahren zu wenig passiert." Derzeit seien Gebäude für ca.35% des Gesamtenergieverbrauchs und etwa ein Drittel derCO2-Emissionen verantwortlich."Um die Klimaziele zu erreichen, ist eine Erhöhung der jährlichenSanierungsrate von heute einem Prozent auf mindestens 1,4 bis 2,0Prozent notwendig. Da die Sanierungsquote trotz zahlloserFörderprogramme und Appelle seit vielen Jahren stagniert, sind neueHerangehensweisen gefragt", erklärte Babiel. Die Bepreisung von CO2könne ein Baustein sein, um die erforderliche energetische Sanierungdes Gebäudebestands voranzubringen. Aufgrund der Investitionszyklenim Baubereich werde dies allerdings nicht ausreichen. "Wir brauchenzusätzliche Fördermaßnahmen, insbesondere brauchen wir endlich diesteuerliche Förderung der Gebäudesanierung." Es sei daher erfreulich,dass die Koalition sich grundsätzlich auf eine Erhöhung der Förderungder energetischen Gebäudesanierung verständigt habe.Neben der finanziellen Förderung komme es aber darauf an,verstärkt serielle und industrielle Bauweisen zu nutzen. Über denEinsatz von Fertigteilen und die modulare Vorfertigung hinausgehend,sei es möglich, den gesamten Prozess seriell aufzusetzen. "Wirbrauchen die notwendigen Rahmenbedingungen, um bauindustrielleSanierungskonzepte großmaßstäblich anzureizen", so Babiel.Aus Sicht der BAUINDUSTRIE seien folgende Maßnahmen erforderlich:- Investitions- und Förderprogramme sind im Sinne großmaßstäblichumsetzbarer Flächenprojekte auszugestalten.- Gemeinsame Anrechenbarkeit und Bewirtschaftung nicht räumlichzusammenhängender Portfolios müssen durch die Gesetzgebung(Gebäudeenergiegesetz) erleichtert bzw. ermöglicht werden.- Die Modellvielfalt der Vergabemöglichkeiten sollte gezielteingesetzt werden, um Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden auchin energetischer Hinsicht zu optimieren.- Die öffentliche Hand hat mit ihrem eigenen Gebäudebestand einebesondere Verantwortung und Vorbildwirkung, die sichinsbesondere auch auf Gebäudetypologien außerhalb desWohnungsbaus erstreckt (Verwaltungsbauten, Schulen, Kultur- undSonderbauten).