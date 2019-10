BAUINDUSTRIE zu den Baugenehmigungen in den ersten acht Monaten 2019: Enttäuschende Bilanz - Wohnungsbaugenehmigungen um 2,5 % zurückgegangen.

Berlin (ots) - "Wir sind von der Bilanz der ersten acht Monatedieses Jahres ziemlich enttäuscht. Insbesondere der Rückgang imMehrfamilienhausbau sollte - mit Blick auf die anhaltendeWohnungsknappheit in unseren Großstädten - für die Politik einWarnruf sein. Die anhaltende Diskussion über Enteignung undMietendeckel könnte dazu führen, dass sich der Rückgang derGenehmigungen auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Denndamit kurbelt man den Wohnungsbau nicht an. Hiermit erreicht man nur,dass sich Investoren zurückziehen." Mit diesen Worten kommentierteder Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie, Dieter Babiel, die vom Statistischen Bundesamtveröffentlichten Baugenehmigungszahlen. Demnach sei in den erstenacht Monaten der Bau von 116.000 Neubauwohnungen inMehrfamilienhäusern genehmigt worden, 3,5 % bzw. 4.200 Wohnungenweniger als im vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres.Insgesamt sei der Neu- und Umbau von 228.500 Wohnungen genehmigtworden, das sei ein Rückgang von 2,5 % bzw. 5.900 Wohnungen.Babiel: "Der von der Politik eingeschlagene Weg, an den Symptomenherumzudoktern, ist der falsche. Es müssen vorgeschlagene Lösungenumgesetzt werden: Ausweisen von zusätzlichem Bauland, Aufstockung vonGebäuden innerstädtisch, Erhöhung der Planungskapazitäten in denKommunalverwaltungen und Vereinheitlichung der Landesbauordnungen.Das würde die Probleme beheben und für mehr (bezahlbaren) Wohnraumsorgen."Babiel ergänzte, dass auch der Wohnungsbau schneller undeffizienter gestaltet werden müsse. Deshalb setzt der Verband aufeinen Durchbruch beim seriellen und modularen Wohnungsbau - StichwortTypengenehmigung und Partnerschaftsmodelle. "Damit verkürzt derserielle Wohnungsbau nicht nur die Planungs- und Bauzeit, sondernkann auch zur Kostensenkung beitragen und die Bauverwaltungenentlasten", so Babiel.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell