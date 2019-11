BAUINDUSTRIE zu Ausschreibungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur /Konjunkturlage und Umfrage bestätigen Rückgang der Ausschreibungen /Insbesondere der Straßenbau ist betroffen

Berlin (ots) - "Die Branche kann sich leider nicht mehr von der allgemeinenVerschlechterung der Stimmung in der Gesamtwirtschaft frei machen: DieGeschäftserwartungen lassen auch am Bau nach. Mittlerweile erwarten deutlichmehr Bauunternehmen eine Eintrübung ihrer Geschäftslage als noch vor einem Jahr.Dies ist auch auf eine Zunahme an Stornierungen und schleppender Auftragsvergabeinsbesondere im Straßenbau zurückzuführen." Mit diesen Worten kommentierte derHauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, DieterBabiel, die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten September-Datendes Bauhauptgewerbes."Eine kurzfristig durchgeführte Umfrage (siehe beigefügtes Positionspapier)unter unseren Mitgliedern bestätigt diese Entwicklung - die deutliche Mehrheitder Unternehmen beklagt einen Rückgang der Ausschreibungen im Bereich desöffentlichen Straßenbaus, und das, obwohl doch ausreichend Mittel vorhandensind", beschreibt Babiel die aktuelle Situation. Die schleppende Auftragsvergabescheine nicht nur auf personelle Engpässe in den Behörden zurückzuführen zusein, sondern auch darauf, dass Ausschreibungen bewusst zurückgehalten würden,weil auf sinkende Preise gehofft werde. "Eine solche Praxis stößt bei uns aufUnverständnis, sollte sie zutreffend sein. Denn dadurch würde dem ruinösenPreiskampf wieder Tür und Tor geöffnet, der am Ende auch der öffentlichen Handschadet", so Babiel.Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Ordereingang im Straßenbau* sich schlechtentwickelt: Dieser sei im September um real 5,6 % zurückgegangen, nach einemEinbruch im August von 18,8 %. Über alle neun Monate läge das Volumen um 2,9 %unter dem vergleichbaren Vorjahresniveau."Unter diesem Gesichtspunkt ist der mitunter vorgebrachte Vorwurf der Politik,die Bauunternehmen bauten nicht genügend Kapazitäten auf, geradezu zynisch. Wirfordern deshalb die Politik auf, Ausschreibungen konsequent an den Markt zubringen, vor allem aber keine Ausschreibungen aus Preisgesichtspunkten zuverknappen und bewusst zurückzuhalten. Auch sollten natürlicheBaupreissteigerungen - aufgrund von gestiegenen Baumaterialpreisen, zunehmendengesetzlichen Vorgaben sowie gestiegenen Lohnkosten - sowohl in denInvestitionsprogrammen als auch bei der konkreten Projektplanung konsequentberücksichtigt werden", sagt Babiel.*) Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten (Quelle: Statistischen Bundesamt)Auch im Internet mit dem Positionspapier zur Umfrage Straßenbau abrufbar:bauindustrie.de/PressePressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24058/4449130OTS: Hauptverband der Deutschen BauindustrieOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell