BAUHAUS. Liebe & Partner kündigt Markenrelaunch an (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der unter dem Namen "BAUHAUS. Liebe und Partner" bekannteBauträger aus Nürnberg gibt seine Marke zugunsten der BAUHAUS AG ausMannheim ab. Diese erhob nach 15 Jahren Anspruch auf ein alleinigesNutzungsrecht des Namens. Auf eine gerichtliche Auseinandersetzungließ der Bauträger es nicht ankommen - vielmehr nutzte dasUnternehmen die Chance für einen umfassenden Markenrelaunch."BAUHAUS. Liebe und Partner" ist ein seit 2003 in Nürnbergansässiges, überregional tätiges Unternehmen. Nach 15 Jahrenfriedlicher Koexistenz wurde der Bauträger mit einer Abmahnung derBaumarktkette BAUHAUS AG konfrontiert, die die sofortige Unterlassungder Namensnutzung aufgrund einer Markenrechtsverletzung verlangte. Inder folgenden markenrechtlichen Auseinandersetzung konnten sich beideParteien schließlich Schritt für Schritt annähern. Daraus resultierteein Agreement, in dem sich der Bauträger bereit erklärte, bis Anfang2019 seine Marke umzubenennen. Dies betrifft natürlich nicht nur dieEintragungen in die verschiedenen Register sowie das Logo der Firma,sondern zieht einen tiefgreifenden Umbruch des Corporate Designs samtaller kommunikativer Maßnahmen wie Geschäftsausstattung, Domains,Signage, Broschüren, Sponsoringmaßnahmen etc. nach sich.Als Folge hat sich das Unternehmen intensiv damit beschäftigt,sein aktuelles Markenguthaben in die Zukunft zu transferieren und dieGelegenheit zu einem kompletten Brand Rebuild genutzt. In diesemProzess begriff das Unternehmen das Renaming zunehmend als Chance -denn schon lange umfasst das Portfolio weit mehr als Neubauten imGeiste und Stil der historischen "Bauhaus-Schule". Die jahrelangeErfahrung, die Nachhaltigkeit der Projekte und die Erweiterung desSpektrums - von sanierten, auch denkmalgeschützten Bestandsgebäudenbis hin zu modernen Mikroapartments - finden im neuen Markennamenihren Ausdruck: BAUWERKE - Liebe & Partner. Die Abgrenzung zurBaumarktkette schärft zudem die eigene Brand Identity und steigertdie Mitarbeiteridentifikation.Besonderen Wert legt das Unternehmen seit jeher auf die engenBeziehungen zu Kunden und Partnern. Geschäftsführer Ulrich Liebeunterstreicht dies: "Nach wie vor stehen wir für qualitativhochwertiges, massives Bauen in der Region Nürnberg, Fürth, Erlangen.Unser Team - auch die jeweiligen Ansprechpartner -, unsereAusrichtung, die bestehenden Verträge, Angebote oder Sponsoringsändern sich nicht. Kurzum: all unsere Firmen bleiben vollumfänglicherhalten - nur eben unter jeweils neuem Namen. Und mit diesem neuenMarkendach haben wir auch einiges vor - unser Auftreten wirdeinheitlicher und klarer, unsere Kommunikation kann sich so auch inZukunft mit jeder neuen Anforderung aus sich heraus evolutionieren.So gesehen hat uns die BAUHAUS AG die Tür zu unserer neuen MarkeBAUWERKE - Liebe & Partner geöffnet."Pressekontakt:Leyla SavasMarketingleiterinBAUWERKE - Liebe & PartnerOstendstraße 19690482 NürnbergTel: +49(0)911 25562-105leyla.savas@bauwerke-liebe.dewww.bauwerke-liebe.deOriginal-Content von: BAUWERKE Bauträger GmbH, übermittelt durch news aktuell