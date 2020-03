BASSENA öffnet die Pforten

Wien (ots) - Verkehrsbüro Group launcht neue HotelmarkeDie Verkehrsbüro Group erweitert ihr Hotelportfolio um eine vollkommen neueMarke. Seit dem 2. März ergänzt BASSENA das Hotellerie-Angebot. In denvergangenen Monaten wurde mit zahlreichen Experten aus der internationalenHotelszene, aus den Bereichen Architektur und Design sowie Food & Beverage eineneue, moderne und urbane Hotelmarke entwickelt ? BASSENA.Das erste Hotel der neuen Marke ? BASSENA Wien Messe Prater ? hat ab sofortseine Pforten geöffnet. Dazu wurde am bisherigen Standort des Austria TrendHotels Messe Prater Wien kräftig umgebaut: ?BASSENA Wien Messe Prater ist füruns der ideale Standort, um dieses neue Konzept am Wiener Markt einzuführen. Wirhaben hier viel internationales Publikum durch die Messe, dieWirtschaftsuniversität und auch die umliegenden Firmen, gleichzeitig aber aucheine junge, kreative Nachbarschaft?, erläutert Martin Winkler,Vorstandsvorsitzender der Verkehrsbüro Group.Auch die anwesende Uschi Lichtenegger, Bezirksvorsteherin Wien Leopoldstadt,zeigte sich vom neuen Hotel begeistert und überreichte dem BASSENA-Team einenKorb mit Brot und Salz als Einweihungsgeschenk: ?Als Bezirksvorsteherin bin ichheute besonders gerne hier. Ich freue mich sehr, dass das erste BASSENA Hotel inWien hier in der Leopoldstadt eröffnet. Die Verkehrsbüro Group ist ja bereitsseit 2011 mit ihrem Headquarter hier vertreten. Mit der Neueröffnung von BASSENAund dem innovativen und modernen Hotelkonzept lässt sich eine Verbundenheit zuunserem ?Grätzl? erkennen und die gesamte Hotelszene im 2. Wiener Gemeindebezirkwird weiter aufgewertet.?Buchbar sind die insgesamt 243 Zimmer ab sofort unter: www.bassenahotels.com(http://www.bassenahotels.com/)Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/22713)Pressekontakt:Mag. Andrea Hansal, MSc.Verkehrsbüro Group KonzernkommunikationLassallestraße 3, 1020 WienTel.: 01/588 00-172 | Fax: 01/588 00-444presse@verkehrsbuero.com(mailto:presse@verkehrsbuero.com)www.verkehrsbuero.com (http://www.verkehrsbuero.com)Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/112678/4537236)OTS: Verkehrsbüro GroupOriginal-Content von: Verkehrsbüro Group, übermittelt durch news aktuell