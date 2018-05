BASF zeigt Höchstleistung

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF wird auf der Insulation Expo Europe (IEX) in Köln vom 16. bis 17. Mai seine neueste Errungenschaft vorstellen: Gemeinsam mit Aspen Aerogels entwickelte der Chemiekonzern ein neuartiges Dämmmaterial, das als einlagige, flexible Matte für vielfältige Einsatzbereiche im Bau- und Sanierungssektor in Frage kommt, wie das Unternehmen mitteilt. SLENTEX®, so der eingetragene Name der Neuheit, ist laut BASF eine extrem schlanke ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.