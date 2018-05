BASF – wann endlich wieder steigende Kurse?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Zu den schwächeren Aktien im DAX gehörte in den letzten 12 Monaten das Papier von BASF. Zwar hält sich der Kursverlust mit einem Minus von gut vier Prozent noch in Grenzen, aber besonders in diesem Jahr hatten die Aktionäre des Chemieriesen wenig Freude. Immerhin notiert die Aktie rund 13 Euro unter dem Jahreshoch bei knapp 99 Euro. Wann platzt bei BASF ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.