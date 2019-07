BASF vs. DowDuPont: Auf der Suche nach der heißeren Dividendenchemie!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Showdown! Es wird mal wieder Zeit für ein neues, spannendes Dividendenduell. Unsere heutigen Kontrahenten: die beiden Chemiegrößen BASF (WKN: BASF11) und DowDuPont (WKN: A2DN8H).

Beide Weltkonzerne besitzen durchaus spannende Dividenden. Beide sind zudem heiße Aspiranten auf den chemischen Dividendenthron. Aber bei welcher Aktie stimmt die Dividendenchemie unterm Strich mehr?

Durchaus eine spannende Frage, die uns die folgenden Zeilen beschäftigen soll. Mach dich daher bereit für ein spannendes deutsch-US-amerikanisches Dividendenduell der Superlative.

Die aktuelle Dividendenrendite

Den Anfang macht hierbei auch heute wieder die momentane Dividendenrendite. Unser heimischer Kontrahent BASF schüttete für das vergangene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 3,20 Euro je Anteilsschein aus. Bei einem momentanen Kursniveau von 63,98 Euro entspräche das einer durchaus attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 5,00 %. Ob DowDuPont hier mithalten kann?

Die US-Amerikaner zahlen derzeit eine Quartalsdividende in Höhe von 0,38 US-Dollar aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 30,52 US-Dollar entspräche das einer annualisierten Dividendenrendite in Höhe von 4,98 %.

Mit einem wirklich hauchdünnen Vorsprung von lediglich 0,02 % kann somit BASF diesen ersten Punkt für sich reklamieren. Allerdings sind wir in diesem spannenden Dividendenduell noch lange nicht am Ende.

Dividendenkonstanz und Dividendenwachstum

Weiter geht es nun mit der Dividendenkonstanz sowie dem Dividendenwachstum, das unsere beiden chemischen Dividendenperlen jeweils an den Tag legen. BASF kann zunächst mit einigen attraktiven Merkmalen aufwarten. Seit inzwischen neun Jahren erhöht der DAX-Chemiekonzern nämlich bereits die eigene Ausschüttung. Zudem sieht die hauseigene Dividendenpolitik hier auch weiterhin jährliche Erhöhungen sowie zumindest konstante Zahlungen vor. Durchaus ein interessanter und zukünftig vermutlich beständiger Mix.

Doch auch DowDuPont kann aus Sicht der Dividendenkonstanz und des Wachstums punkten. Zwar existiert der US-amerikanische Chemiekonzern in seiner heutigen Form erst seit ein paar Quartalen. Nichtsdestoweniger besaßen beide Vorgängerkonzerne recht ansehnliche Dividendenhistorien, die ein Hinweis für die künftige Ausschüttungspolitik sein könnten.

So schütteten sowohl Dow Chemical als auch DuPont seit über 400 Quartalen in Folge eine Dividende an die Investoren aus. Allerdings mit einer eher gemischten Konstanz. Nichtsdestoweniger zeigen auch diese beeindruckenden Dividendenhistorien, dass die Dividenden hier einen hohen Stellenwert haben dürften.

Angesichts der verzwickten Situation des neuen Konzerns würde ich daher für heute diesen Punkt gerne bewertungstechnisch auslassen. Es bleibt daher bei einem momentanen Vorteil für die BASF-Aktie.

Das aktuelle Ausschüttungsverhältnis

Zu guter Letzt riskieren wir einen Blick auf das aktuelle Ausschüttungsverhältnis und schauen einmal, ob DowDuPont hier möglicherweise noch ausgleichen kann. Der US-amerikanische Chemieriese kam im vergangenen Geschäftsjahr 2018 jedenfalls auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 4,98 US-Dollar. Die momentane Ausschüttungshöhe entspräche daher lediglich einem Verhältnis von rund 30,5 %, gemessen am Gewinn.

Der BASF-Dividende stand hingegen im vergangenen Geschäftsjahr 2018 ein Gewinn je Aktie in Höhe von 5,12 Euro gegenüber. Bei der zuletzt ausgeschütteten Dividende von 3,20 Euro beläuft sich die aktuelle Ausschüttungsquote daher auf 62,5 %, was definitiv höher ist.

Da DowDuPont unterm Strich bei einem gleichbleibenden operativen Erfolg die eigene Dividende prinzipiell signifikanter steigern könnte, geht dieser Punkt daher an die US-Amerikaner.

Und der Sieger heißt …

Nun, wie wir daher für heute sehen können, gibt es bei diesem Dividendencheck keinen Sieger. BASF konnte unterm Strich mit einer leicht höheren Dividendenrendite glänzen – DowDuPont kommt hingegen auf das deutlich moderatere Ausschüttungsverhältnis. Die Dividendenkonstanz sowie das -wachstum waren hingegen sowohl bei BASF als auch den Vorgängerkonzernen von DowDuPont beeindruckend. Allerdings lässt sich in Anbetracht der kurzen Lebensspanne von DowDuPont hier keine verlässliche Aussage treffen.

Vincent besitzt Aktien der BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

