BASF verspricht Vorteile en masse!

BASF will neue Standards für die Abgasbehandlung schaffen: Wie der Dax-Konzern kürzlich mitteilte, führe man hierfür gemeinsam mit dem US-Mineralölgiganten ExxonMobil eine weitreichende Demonstration eines neuen Lösungsmittels für die Gasbehandlung in der Sarnia-Raffinerie durch. Die Raffinerie in Ontario gehört zum kanadischen Mineralölunternehmen Imperial Oil.

Das eingesetzte Amin-basierte Lösungsmittel sei in Kooperation mit den US-Amerikanern entwickelt worden. Mit der Substanz sollen die strengen

Ein Beitrag von Marco Schnepf.