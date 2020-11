BASF: Der steile Anstieg dürfte fortgesetzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Herbe Verluste musste die BASF-Aktie hinnehmen, nachdem die Aktie am 8. Oktober bei 57,92 Euro ein Hoch ausgebildet hatten. Anschließend ermäßigte sich der Wert bis zum 30. Oktober auf 45,95 Euro. Hier leiteten die Bullen eine Wende ein. Der BASF-Kurs ging in eine steile Aufwärtsbewegung über und durchbrach am 9. November hochdynamisch seinen 50-Tagedurchschnitt.

In der vergangenen Woche wurde am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung