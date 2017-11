BASF: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF musste erneut einen Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie hatte ohnehin schon binnen Wochenfrist einen Abschlag von mehr als 3 % verbuchen müssen. Binnen einer Woche sind die Kurse nun zum 5. (!) Mal hintereinander minimal gefallen. Charttechnische Analysten verweisen bei einer solchen Entwicklung darauf, dass es zu einer Serie an Kursrückgängen kommen könnte. Dennoch sind Charttechniker auf der anderen Seite auch optimistisch. Immerhin notiert BASF auf Sicht von sechs Monaten noch mit 8,4 % im Plus. Das jüngste Allzeithoch bei 97,48 Euro wurde erst am 6. November 2017 markiert. Und 90 Euro dürften als deutliche Unterstützung bei fallenden Notierungen zum Tragen kommen.

Insgesamt sei die Aktie nur deshalb schwächer, weil es nicht gelang, die runde Hürde von 100 Euro zu überwinden. Damit aber ist der endgültige Ausbruch nach oben womöglich nicht aufgehoben, sondern lediglich aufgeschoben. Denn aus wirtschaftlicher Sicht wird die BASF zwar durch die hiesigen Umweltdiskussionen belastet, allerdings sind immer noch 45 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen derzeit „halten“, während 25 % einen „Verkauf“ bevorzugen.

Technische Analysten: Dieser Trend ist trotzdem stark

Die technischen Analysten geben ebenfalls nicht so schnell auf. Immerhin befindet sich die Aktie bezogen auf den GD100 und den GD200 im Aufwärtstrend. Der Abstand auf die jeweiligen Durchschnittskurse beläuft sich auf mehr als 5 %. Außerdem konnte nun auch wieder der GD38 überwunden werden. Es sieht also gut aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.