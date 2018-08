BASF setzt auf 3D-Druck

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, das bislang im Zahlenwerk von BASF zwar noch keine allzu große Rolle spielt, von dem das Unternehmen zukünftig jedoch vermehrt profitieren wird.

Es handelt sich dabei um den 3D-Druck. Nicht nur in der Industrie wird der 3D-Druck zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen, sondern auch in der Medizin. So ist es heute bereits möglich, Organe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Rolf Morrien.