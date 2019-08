BASF: Mit schuld an der Katastrophe?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

„Welche Beiträge leisten Unternehmen für die Gesellschaft – in ökologischer, menschlicher, sozialer und finanzieller Hinsicht?" – Das fragt BASF in einer aktuellen Mitteilung. Der Chemiekonzern will nun mit sieben weiteren internationalen Unternehmen in der neu gegründeten „value balancing alliance e.V." einen Standard erarbeiten, der diese Wertbeiträge monetär sichtbar machen soll. „Es geht darum, den Blickwinkel auf die Unternehmensleistung zu erweitern", sagt ...



