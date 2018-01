BASF: Das neue Jahr droht mit einem Fehlstart zu beginnen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

bei der Aktie der BASF schein sich im Moment ein ähnliches Drama wie beim DAX einzustellen. Beide Charts sehen sehr ähnlich aus und lassen für den Auftakt des neuen Jahres tiefere Kurse erwarten. Weil nicht nur ein einzelner schwacher Handelstag zu befürchten ist, sondern gleich die Ausbildung eines Abwärtsimpulses, droht der Start ins neue Jahr zu einem klassischen Fehlstart zu werden.

Nach einem zweimonatigen Anstieg ging der BASF-Aktie im November bei 98 Euro die Luft aus. Statt die runde 100-Euro-Marke in Angriff zu nehmen, überließen die Bullen den Bären das Feld und diese die trieben die Aktie in den letzten Wochen des Jahres buchstäblich wie ein angeschossenes Wild vor sich her.

Im Bereich knapp über 92 Euro konnte sich die Aktie im November stabilisieren. Der anschließende Wiederanstieg war aber alles andere als überzeugend. Es gab zwar einige sehr kräftige Anstiege, doch insgesamt entwickelte sich, anders als im September und Oktober, kein neuer Aufwärtsimpuls, sondern ein korrektives Muster.

Ein unrühmliches Jahresende

Über 96 Euro konnte der Kurs nicht mehr ansteigen und in den letzten Handelstagen des alten Jahres fiel die BASF-Aktie parallel zum breiten Markt deutlich zurück. Für das neue Jahr sind damit weitere Tiefs und eine Ausdehnung der laufenden Korrektur wahrscheinlich.

Gleich zu Beginn der neuen Handelswoche sollte der alte Unterstützungsbereich von 92 Euro wieder angelaufen werden. Gelingt hier keine Stabilisierung, drohen weitere Abgaben bis in den Bereich von 88 Euro.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.