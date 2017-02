BASF: Das könnte jetzt schiefgehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

die BASF-Aktie war in den letzten Monaten der verkannte Liebling der Anleger. Trotz starkem Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres konnte sich die Aktie mit dem Rückenwind steigender Rohstoff- und Aktienkurse ab Februar 2016 erholen. Die Aktie verzeichnete seitdem 56,70 % an Wertgewinn. Die enge positive Korrelation zu den Gesamtmärkten ist daher beachtlich und sollte auch im Zuge der Gesamtmarktschwäche im Auge behalten werden.

Steigende Rohstoffpreise könnten stützen

Dennoch: Ein schwächerer US-Dollar könnte die Rohstoff-Hausse weiter anheizen und damit auch den Wert über kurz oder lang unterstützen. Nach diesem fulminanten Anstieg steht einer gesunden Korrektur jedoch kaum etwas entgegen, vor allem unter Berücksichtigung dessen, dass die nächsten Jahresgeschäftszahlen am 24. Februar veröffentlicht werden und die Prognosen weiterhin rückläufige Umsätze erwarten lassen.

Gut unterstützt im Bereich bei 78 Euro je Aktie

Aus der markttechnischen Perspektive könnte die Aktie, sofern die Korrektur tatsächlich stattfindet, bis auf knapp unter 80 Euro je Aktie gehen. Weiter darunter wird sie allerdings ebenfalls gut im Bereich zwischen 75-78 Euro je Aktie unterstützt. Stabilisiert sich die Aktie jedoch weiter, dann dürfte ein Ausbruch über die Preiszone bei 94,00 Euro je Aktie für einen kurzfristigen Impuls nach oben, möglicherweise in Richtung Allzeithoch, sorgen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

