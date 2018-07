BASF: Das klingt schon mal gut!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Während die Wirtschaftswelt auf den Halbjahresfinanzbericht von BASF am 27. Juli wartet, streut der Chemiekonzern vorab schon einmal eine gute Nachricht: Das Unternehmen strebe eine „deutliche Kapazitätserweiterung“ im Bereich Ethylenoxid an. Das farblose, hochentzündliche Gas ist Grundlage für Produkte in den verschiedensten Branchen. Bereits jetzt betreibt BASF Ethylenoxid-Anlagen in Antwerpen und Ludwigshafen mit einer Gesamtkapazität von 845.000 Tonnen pro Jahr. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.