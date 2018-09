BASF: Das kam nicht gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

An der Börse kam die diese Woche bekanntgegebene Vereinbarung zwischen BASF und LetterOne nicht gut an – die BASF-Aktie geriet kräftig unter Druck und steht nun im Bereich des 12-Monats-Tiefs. Die Performance ist auf Jahres-Sicht mit aktuell ca. -12% tiefrot. Was genau sieht diese Vereinbarung vor? BASF teilte mit, dass die Öl- und Gasgeschäfte von BASF und LetterOne zusammengeschlossen werden sollen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.