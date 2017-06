BASF investiert in den weltweit größten Automobilmarkt!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

die BASF will ein regionales Automotive Application Center in der Region Asien-Pazifik bauen. Das Center soll im chinesischen Schanghai entstehen und Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen. Voraussetzung ist, dass die zuständigen Behörden das Projekt absegnen.

So viel investiert die BASF

Die Investition beläuft sich auf 33,7 Mio. Euro und umfasst „ein neues Applikationszentrum, das in die bereits bestehenden BASF Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für Lacke am Innovation Campus integriert wird“, informiert der DAX-Konzern in einer Pressemitteilung.

Mit dem Automotive Application Center zielt das deutsche Unternehmen auf einen riesigen Markt: Die Region Asien-Pazifik ist der BASF zufolge der weltweit größte Markt mit Blick auf die Produktion von Fahrzeugen und China der größte Einzelmarkt.

„Wichtiger Meilenstein“

Der President des BASF-Unternehmensbereichs Coatings, Dirk Bremm, sieht in der Investition einen wichtigen „Meilenstein in unserem Bemühen“, die regionale Präsenz der BASF im Bereich Forschung und Entwicklung weiter auszubauen. Schließlich sei Asien-Pazifik mit Blick auf die Automobillacke des Konzerns die am schnellsten wachsende Region. Mit dem neuen Center wolle das Unternehmen seine „Erfolgsgeschichte bei den Investitionen in Fahrzeugserienlacke in China fortschreiben“ sowie seine Wettbewerbsfähigkeit vor Ort langfristig stärken.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.