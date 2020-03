BASF: Das ging völlig unter!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Über BASF zu berichten, ohne auf die massiven Kursverluste an der Börse einzugehen, erscheint aktuell unmöglich. Wie im Prinzip alle anderen Unternehmen, verlor auch der Chemiekonzern am Donnerstag weiter massiv an Börsenwert. Vom Vortagesschlusskurs von 46,38 Euro blieben bei der BASF-Aktie im Xetra-Handel am Ende gerade noch 41,60 Euro übrig. Gute Nachrichten gehen angesichts dieses Ausverkaufs derzeit völlig unter – doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung