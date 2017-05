BASF – fällt jetzt die 200-Tage-Linie?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

viele Investoren suchen derzeit Aktien, die noch Nachholpotential haben und wo die Charttechnik ein Kaufsignal generiert. Bei der Aktie von BASF dürfte dies nicht der Fall sein, denn das Papier steht aktuell an einer wichtigen charttechnischen Marke. Gelingt hier keine Stabilisierung, dann dürften die nächsten Wochen bei der Aktie des Chemiegiganten eher von fallenden Kursen geprägt sein.

Rekordhoch war unerreichbar

Denn erstmals seit Sommer 2016 testet die Aktie die wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie wieder von oben nach unten. Zuvor wurde der steile Aufwärtstrend seit Anfang des letzten Jahres bereits gebrochen. Außerdem gelang es der Aktie nicht, dass Rekordhoch aus dem Jahre 2015 bei gut 97 Euro zu knacken. Bei 94 Euro war Anfang April dieses Jahres Schluss, seitdem hat das Papier den Rückwärtsgang eingelegt. Alles in allem also wenig ermutigende Signale, die einen Einstieg bei BASF im Moment attraktiv erscheinen lassen. Auch beim Thema Dividende ist die Messe für dieses Jahr gelesen, die Dividende von drei Euro pro Aktie ist an die Aktionäre bereits ausgezahlt worden. Rutscht die Aktie in den nächsten Tagen signifikant unter den 200-Tage-Durchschnitt, dann verschlechtert sich das Chartbild zusehends und spätestens dann ist die Aktie wohl eher ein Short- als ein Long-Kandidat.

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.