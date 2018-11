BASF fährt auf China ab!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF setzt in China auf Elektroautos: Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern am Montag bekannt gab, habe man im Rahmen der „Internationalen Automesse Guangzhou 2018“ mit dem chinesischen Fahrzeugbauer GAC („Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.“) drei gemeinschaftlich entwickelte E-Konzeptautos vorgestellt.

Die Fahrzeuge sollen mit ihrem zukunftsweisenden Design die unterschiedlichsten Bedürfnisse chinesischer Autofahrer ansprechen, hieß es. Die von GAC und der BASF-„designfabrik®“ entwickelten Zweisitzer greifen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.